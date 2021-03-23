Иран объявил о поддержке любого мирного плана в Йемене

«В начале седьмого года военной агрессии Саудовской Аравии и так называемых стран коалиции министерство иностранных дел Исламской Республики Иран выражает отвращение к продолжению этого великого преступления против ни в чем не повинного народа Йемена», - подчеркнуло МИД.

«С самого начала войны Исламская Республика Иран подчеркивала, что у йеменского кризиса нет военного решения и что Иран не откажется от мирного плана, основанного на прекращении агрессии, общенациональном прекращении огня, прекращении оккупации, прекращении экономической деятельности блокада и начале политических переговоров. Йеменцы поддерживают свое политическое будущее без иностранного вмешательства», - говорится в заявлении.