23 мар. 2021 г., 14:31
Journalist ID: 2388
News Code: 84272916
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Иран объявил о поддержке любого мирного плана в Йемене

Иран объявил о поддержке любого мирного плана в Йемене

Тегеран, 23 марта, ИРНА - На седьмом году военного вторжения Саудовской коалиции в Йемен Министерство иностранных дел объявило в своем заявлении, что поддерживает любой мирный план, основанный на прекращении агрессии, общенациональном прекращении огня, прекращении оккупации, снятии экономической блокады и начале политических переговоров.

«В начале седьмого года военной агрессии Саудовской Аравии и так называемых стран коалиции министерство иностранных дел Исламской Республики Иран выражает отвращение к продолжению этого великого преступления против ни в чем не повинного народа Йемена», - подчеркнуло МИД.

«С самого начала войны Исламская Республика Иран подчеркивала, что у йеменского кризиса нет военного решения и что Иран не откажется от мирного плана, основанного на прекращении агрессии, общенациональном прекращении огня, прекращении оккупации, прекращении экономической деятельности блокада и начале политических переговоров. Йеменцы поддерживают свое политическое будущее без иностранного вмешательства», - говорится в заявлении.

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