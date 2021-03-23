23 мар. 2021 г., 11:22
Journalist ID: 2388
News Code: 84272718
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Минобороны: позиция Великобритании по урегулированию долга Ирану должна быть прагматичной

Минобороны: позиция Великобритании по урегулированию долга Ирану должна быть прагматичной

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Министр обороны Ирана генерал Амир Хатами высказался по поводу недавних заявлений министра обороны Великобритании Бен Уоллес о необходимости выплаты долга страны Ирану, заявив, что позиция Великобритании по урегулированию долга должна быть прагматичной.

Министр обороны и поддержки вооруженных сил Амир Хатами в связи с недавней позицией министра обороны Великобритании сказал: «Существует разрыв между позицией британских властей и практической волей. Также позиция Великобритании по урегулированию долга перед Ираном должен быть прагматичной».

«Учитывая судебные решения и договорные обязательства, а также многочисленные обсуждения между сторонами практических решений по урегулированию долгов, ограничения, возникающие в результате жестких санкций, не являются главным препятствием, и ожидание прав иранского народа требует практической воли со стороны британского правительства, чтобы положить конец этому вопросу», - пояснил он.

В понедельник в интервью радио Times министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что необходимо выплатить долги Исламской Республики Иран.

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