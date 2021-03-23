23 мар. 2021 г., 11:05
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News Code: 84272696
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Иранский предприниматель стал обладателем первого в истории твита

Иранский предприниматель стал обладателем первого в истории твита

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Иранский предприниматель приобрел первый в истории твит от соучредителя Twitter Джека Дорси за 2,9 миллиона долларов.

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси продал свой первый твит на цифровом аукционе более чем за 2,9 миллиона долларов иранскому предпринимателю и генеральному директору Ramzars Bridge Oracle Сине Эстави.

Все доходы от аукциона будут переданы благотворительным организациям, борющимся с распространением коронавирусом в бедных африканских странах.

Первый твит Дорси был опубликован в его аккаунте в Твиттере 21 марта 2006 года. Этот твит содержит короткий текст: просто настраиваю свой twttr.

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