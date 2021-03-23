Иранский предприниматель стал обладателем первого в истории твита

Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси продал свой первый твит на цифровом аукционе более чем за 2,9 миллиона долларов иранскому предпринимателю и генеральному директору Ramzars Bridge Oracle Сине Эстави.

Все доходы от аукциона будут переданы благотворительным организациям, борющимся с распространением коронавирусом в бедных африканских странах.

Первый твит Дорси был опубликован в его аккаунте в Твиттере 21 марта 2006 года. Этот твит содержит короткий текст: просто настраиваю свой twttr.