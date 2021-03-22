Министр иностранных дел Китая посетит Иран

Саид Хатибзаде в понедельник объявил, что по приглашению главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, министр иностранных дел Китая Ван И отправится в Тегеран в пятницу.

Представитель министерства иностранных дел также сказал, что помимо переговоров со своим иранским коллегой, министр иностранных дел Китая встретится с президентом Исламской Республики Иран.

Хатибзаде упомянул изучение стратегии укрепления стратегического партнерства между двумя странами и обмен мнениями по международным и региональным событиям в качестве повестки дня переговоров между двумя сторонами в ходе этой поездки.