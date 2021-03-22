22 мар. 2021 г., 21:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84272436
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Министр иностранных дел Китая посетит Иран

Министр иностранных дел Китая посетит Иран

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Объявив о визите министра иностранных дел Китая в Иран, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал, что повестка дня визита заключается в рассмотрении путей укрепления стратегического партнерства между двумя странами и обмене мнениями о международных и региональных событиях.

Саид Хатибзаде в понедельник объявил, что по приглашению главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, министр иностранных дел Китая Ван И отправится в Тегеран в пятницу.

Представитель министерства иностранных дел также сказал, что помимо переговоров со своим иранским коллегой, министр иностранных дел Китая встретится с президентом Исламской Республики Иран.

Хатибзаде упомянул изучение стратегии укрепления стратегического партнерства между двумя странами и обмен мнениями по международным и региональным событиям в качестве повестки дня переговоров между двумя сторонами в ходе этой поездки.

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