22 мар. 2021 г., 17:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84272319
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Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов

Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов

Тегеран, 22 марта, ИРНА - «Согласно планам, к концу 2021 года добыча нефти увеличится на 10 процентов по сравнению с текущей добычей», - сказал генеральный директор Национальной компании Южных нефтяных месторождений Ахмед Мохаммади.

«С реализацией планов по увеличению и поддержанию добычи в целом, 300 000 баррелей нефти будет добавлено к добыче на богатых нефтью районах, и такое же количество предотвратит снижение добычи в этих 28 резервуарах», - отметил он.

«Мы увеличили уровень производства на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года, и на 2021 год у нас есть подробный план с целью максимального производства, и по сравнению с текущим производством в конце 2021 года мы увеличим производство примерно на 10%», - отметил Мохаммади.

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