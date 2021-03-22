Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов

«С реализацией планов по увеличению и поддержанию добычи в целом, 300 000 баррелей нефти будет добавлено к добыче на богатых нефтью районах, и такое же количество предотвратит снижение добычи в этих 28 резервуарах», - отметил он.

«Мы увеличили уровень производства на 30% по сравнению с первой половиной 2020 года, и на 2021 год у нас есть подробный план с целью максимального производства, и по сравнению с текущим производством в конце 2021 года мы увеличим производство примерно на 10%», - отметил Мохаммади.