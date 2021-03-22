22 мар. 2021 г., 16:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84272310
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Рухани: Правительство всеми силами поддерживает медперсонал

Рухани: Правительство всеми силами поддерживает медперсонал

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Подчеркнув, что правительство сделало все возможное в борьбе с коронавирусом, президент Хасан Рухани сказал, что правительство будет поддерживать медицинский персонал изо всех сил.

«Несмотря на то, что мутировавший вирус заразил людей благодаря усилиям, жертвам и самоотверженности медицинского персонала, количество смертей по-прежнему выражается двузначными числами, и мы надеемся достичь этой цифры в новом году», - сказал он.

«Правительство всегда благодарно медперсоналу, потому что мы знаем, что на нем лежит тяжелое бремя. Наша медицина может конкурировать с развивающимися странами мира в регионе и во всем мире. Они пожертвовали своей жизнью за здоровье людей», - отметил он.

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