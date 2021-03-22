Министр обороны: Иранский народ мстит за подлое убийство Фахризаде

Амир Хатами встретился с семьей Мохсена Фахризаде в его доме.

«Как подчеркнул Верховный лидер, путь Фахризаде будет продолжаться энергичным и серьезным образом, чтобы в полной мере реализовать научные и технические усилия этого выдающегося физика-ядерщика во всех областях, в которых он работал», - сказал он.

«Злой и преступный враг знает, что если их нечистые руки будут загрязнены чистой кровью сына исламского Ирана и выдающегося научного деятеля страны, они обязательно увидят ответ на это постыдное поведение и великая нация исламского Ирана ответит за этот варварский акт», - заключил он.