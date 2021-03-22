22 мар. 2021 г., 10:47
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Саребан - уникальный минарет в Исфахане

Саребан - уникальный минарет в Исфахане

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Исфахан - это не только город куполов, но и минаретов, и среди них минарет Саребан является самым выдающимся и впечатляющим с наклоном, похожим на Пизанскую башню. Этот исторический памятник расположен в районе Джубаре и является одним из самых древних исторических объектов Исфахана.

Как сообщает ИРНА, никто не слышал, что Исфахан - город бирюзовых куполов, но этот красивый и очаровательный город описывается не только этими куполами с точки зрения туристов, но и высокими минаретами города, которые видны со всех сторон.

Минарет Сарбан - один из уникальных минаретов Исфахана и Ирана, который наряду с другими высокими минаретами Исфахана, такими как Али и Челдохтаран, привлекает зрителя сверху города.

Минарет состоит из семи разных частей. В первой части есть кирпичная кладка. Вторая и третья части имеют виртуозную декоративную кладку из кирпича. Четвертая часть - его первая корона, в которой выложены кирпичные мукарны с бирюзовой плиткой. В пятой части - декоративный кирпич. Шестая часть - вторая корона, а седьмая часть - вершина минарета. Минарет высотой 54 метра является самым высоким историческим минаретом в провинции Исфахан.

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