Саребан - уникальный минарет в Исфахане

Как сообщает ИРНА, никто не слышал, что Исфахан - город бирюзовых куполов, но этот красивый и очаровательный город описывается не только этими куполами с точки зрения туристов, но и высокими минаретами города, которые видны со всех сторон.

Минарет Сарбан - один из уникальных минаретов Исфахана и Ирана, который наряду с другими высокими минаретами Исфахана, такими как Али и Челдохтаран, привлекает зрителя сверху города.

Минарет состоит из семи разных частей. В первой части есть кирпичная кладка. Вторая и третья части имеют виртуозную декоративную кладку из кирпича. Четвертая часть - его первая корона, в которой выложены кирпичные мукарны с бирюзовой плиткой. В пятой части - декоративный кирпич. Шестая часть - вторая корона, а седьмая часть - вершина минарета. Минарет высотой 54 метра является самым высоким историческим минаретом в провинции Исфахан.