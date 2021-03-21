21 мар. 2021 г., 18:20
Journalist ID: 2177
News Code: 84271726
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МИД: Регион сейчас как никогда нуждается в диалоге

МИД: Регион сейчас как никогда нуждается в диалоге

Тегеран, 21 марта. ИРНА - Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что регион сейчас как никогда нуждается в диалоге и заключении инклюзивных договоренностей.

По его словам, Иран призвал Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на недавние антииранские заявления Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Саудовская Аравия под именем ССАГПЗ опубликовала антииранские заявления. Однако Иран вслед за посланием эмира Катара [Тамима бен Хамада Аль Тани], которое было передано Тегерану министром иностранных дел этой страны [шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани], подчеркивает необходимость регионального диалога", сказал он.

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