В результате теракта в Иране погиб один человек

" Врыв, организованный террористической группой на площади одного из населенных пунктов города Сараван в провинции Систан и Белуджистан. Произошел в 09:30 по местному времени (09:00 мск). В результате взрыва один человек погиб и еще трое получили ранения", говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).