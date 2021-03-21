21 мар. 2021 г., 12:52
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News Code: 84271537
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В результате теракта в Иране погиб один человек

В результате теракта в Иране погиб один человек

Тегеран, 21 марта. ИРНА — По меньшей мере один человек погиб и еще трое получили ранения в результате взрыва, устроенного террористами в городе Сараван на юго-востоке Ирана.

" Врыв, организованный террористической группой на площади одного из населенных пунктов города Сараван в провинции Систан и Белуджистан.  Произошел в 09:30 по местному времени (09:00 мск). В результате взрыва один человек погиб и еще трое получили ранения", говорится в сообщении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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