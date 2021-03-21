Джалали отметил укрепление российсско-иранских отношений в 1399 иранском году

В своем послании по случаю Новруза для иранцев, проживающих в России, Джалали указал, что обмен посланиями между Верховным лидером и президентом России показал, что многообещающие события в отношениях Тегерана и Москвы.

Он подчеркнул, что увеличение товарооборота между Ираном и Россией на 43% и увеличение экспорта Ирана в Россию на 10% в течение предыдущего года можно рассматривать как эффективный скачок в экономическом развитии Ирана в эпоху санкций.

По его словам, договор о сотрудничестве между Москвой и Тегераном будет автоматически продлен еще на пять лет.

По его словам, договор будет обновлен с целью продолжения долгосрочного сотрудничества во всех сферах, добавив, что проект готовится Министерством иностранных дел Ирана.

Договор, который лежит в основе взаимоотношений и принципов сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, был подписан 20 лет назад, и обе стороны договорились об его автоматическом продлении на пять лет до появления новых обстоятельств.