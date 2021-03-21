21 мар. 2021 г., 12:18
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News Code: 84271498
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Джалали отметил укрепление российсско-иранских отношений в 1399 иранском году

Джалали отметил укрепление российсско-иранских отношений в 1399 иранском году

Москва, 21 марта. ИРНА — Обмен посланиями между Верховным лидером исламской революции аятоллы Али Хаменеи и президентом России Владимиром Путиным привел к развитию и прогресса двусторонних отношений. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

В своем послании по случаю Новруза для иранцев, проживающих в России, Джалали указал, что обмен посланиями между Верховным лидером и президентом России показал, что многообещающие события в отношениях Тегерана и Москвы.

Он подчеркнул, что увеличение товарооборота между Ираном и Россией на 43% и увеличение экспорта Ирана в Россию на 10% в течение предыдущего года можно рассматривать как эффективный скачок в экономическом развитии Ирана в эпоху санкций.

По его словам, договор о сотрудничестве между Москвой и Тегераном будет автоматически продлен еще на пять лет.

По его словам, договор будет обновлен с целью продолжения долгосрочного сотрудничества во всех сферах, добавив, что проект готовится Министерством иностранных дел Ирана.

Договор, который лежит в основе взаимоотношений и принципов сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, был подписан 20 лет назад, и обе стороны договорились об его автоматическом продлении на пять лет до появления новых обстоятельств.

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