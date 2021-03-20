В Женеве отметили международный день Новруза

Церемония была организована представителем Исламской Республики Иран в сотрудничестве с 11 другими странами, отмечающими этот праздник, включая Афганистан, Азербайджан, Индию, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Турцию, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Пакистан.

Сосредоточившись на теме «Дух и традиции Новруза», большинство выступавших на мероприятии призвали глобальную солидарность для достижения мира во всем мире, наряду с дружбой и справедливостью.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил послание по случаю Международного дня Новруза (21 марта 2021 года), в котором заявил, что в этом году дух Новруза важен как никогда.

Весеннее равноденствие приходится на 20 марта. Новруз на персидском языке знаменует собой первый день весны и персидский Новый год, который отмечается во всем мире в различных странах, особенно в Афганистане, Албании, Азербайджане, бывшей югославской Республике Македонии, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Туркменистане.