20 мар. 2021 г., 23:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84271216
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Рухани поздравил своих коллег с Новрузом

Рухани поздравил своих коллег с Новрузом

Тегеран, 20 марта. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях президентам Афганистана, Азербайджана, Индии, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана поздравил с Новрузом.

В своих посланиях президент Рухани упомянул пандемию коронавируса, а также экономические и социальные проблемы в мире.

Он выразил надежду на налаживание взаимодействия между странами и борьбу с коронавирусом.

Президент Рухани пожелал всем странам счастья и здоровья.

Весеннее равноденствие приходится на 20 марта. Новруз на персидском языке знаменует собой первый день весны и персидский Новый год, который отмечается во всем мире в различных странах, особенно в Афганистане, Албании, Азербайджане, бывшей югославской Республике Македонии, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Туркменистане.

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