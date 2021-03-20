Рухани поздравил своих коллег с Новрузом

В своих посланиях президент Рухани упомянул пандемию коронавируса, а также экономические и социальные проблемы в мире.

Он выразил надежду на налаживание взаимодействия между странами и борьбу с коронавирусом.

Президент Рухани пожелал всем странам счастья и здоровья.

Весеннее равноденствие приходится на 20 марта. Новруз на персидском языке знаменует собой первый день весны и персидский Новый год, который отмечается во всем мире в различных странах, особенно в Афганистане, Албании, Азербайджане, бывшей югославской Республике Македонии, Индии, Иране, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Туркменистане.