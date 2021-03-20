Иран и Армения обсудили развитие двусторонних отношений

Бахарванд и замглавы МИД Армении обсудили укрепление и развитие отношений между двумя странами в области правового сотрудничества, продвижение рассматриваемых документов между двумя странами, обновление некоторых других документов, а также ситуацию Река Аракс.

Что касается региональных вопросов, стороны назвали присутствие террористических группировок в регионе неприемлемым и подчеркнули необходимость того, чтобы они покинули регион.

Кроме того, Бахарванд провел встречу с замминистром территориального управления и инфраструктур Армении Арменом Симоняном. Стороны обсудили вопросы армяно-иранского сотрудничества, в рамках ряда транспортных проектов.

В частности, рассматривались возможности сотрудничества двух стран в рамках международного транспортного коридора «Персидский залив – Черное море» и дорожного коридора «Север-Юг».