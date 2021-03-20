20 мар. 2021 г., 22:53
Journalist ID: 2177
News Code: 84271214
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Иран и Армения обсудили развитие двусторонних отношений

Иран и Армения обсудили развитие двусторонних отношений

Тегеран, 20 марта. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд и заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян обсудили развитие двусторонних отношений.

Бахарванд и замглавы МИД Армении обсудили укрепление и развитие отношений между двумя странами в области правового сотрудничества, продвижение рассматриваемых документов между двумя странами, обновление некоторых других документов, а также ситуацию Река Аракс.

Что касается региональных вопросов, стороны назвали присутствие террористических группировок в регионе неприемлемым и подчеркнули необходимость того, чтобы они покинули регион.

Кроме того, Бахарванд провел встречу с замминистром территориального управления и инфраструктур Армении Арменом Симоняном. Стороны обсудили вопросы армяно-иранского сотрудничества, в рамках ряда транспортных проектов.

В частности, рассматривались возможности сотрудничества двух стран в рамках международного транспортного коридора «Персидский залив – Черное море» и дорожного коридора «Север-Юг».

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