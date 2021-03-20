Верховный лидер: лозунг этого года – производство, поддержка, устранение препятствий

"Лозунг этого года – производство, поддержка, устранение препятствий. Будь то это правительство, пока оно находится у власти, будь то новое правительство, они должны усердствовать, чтобы производственный скачок в этом году, дай Бог, произошел", сказал лидер в телевизионном послании к нации Ирана.

"Я поздравляю всех дорогих наших соотечественников, особенно досточтимые семьи мучеников, самоотверженных инвалидов с праздником Навруз и началом нового года! Я поздравляю с этим праздником также все народы, которые отмечают праздник Навруз!", сказал аятолла Хаменеи.

"1400 год по солнечному летоисчислению благословенен тем, что в нем дважды выпадает праздник посвященный 15 шаабану и люди в этом году дважды будут праздновать День рождения Имама Махди (да будут принесены ему в жертву наши души!)", добавил лидер.

"1399 год стал годом проявления способностей иранского народа в нанесении поражения максимальному давлению США. Мы знали, что они потерпят поражение и мы были полны решимости нанести поражение врагу. Сегодня сами американцы и их европейские друзья признают это поражение", указал он.

"1400 год, который является выходом в новое столетие, в то же время является важным и чувствительным. В начале года предстоят президентские выборы, которые могут оказать важное воздействие на положение и будущее страны и к власти, дай Бог, придут руководители с мощными стимулами", подчеркнул лидер.

"Мы надеемся, что 1400 год станет благословенным для иранского народа и Имам Махди (да будут принесены ему в жертву наши души!) распространит на этот народ свои блага и продолжит, дай Бог, как и раньше свою милость и внимание этому народу!", резюмировал аятолла Хаменеи.