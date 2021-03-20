20 мар. 2021 г., 09:42
Journalist ID: 2177
News Code: 84270754
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Зариф выразил надежду, что новруз положит конец культуре господства и тирании

Зариф выразил надежду, что новруз положит конец культуре господства и тирании

Тегеран, 20 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду на то, что новый иранский год положит конец культуре господства и тирании.

"Мы поздравляем мир и страны, которые используют солнечный календарь по соседству с нами, с наступающим Новрузом и весной природы. Надеюсь, что новый год принесет знамения братства и мира между народами и положит конец призывам к насилию, убийству, запугиванию и культуре господства и тирании", написал он в сообщении на арабском языке в своем Twitter.

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