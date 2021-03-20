Зариф выразил надежду, что новруз положит конец культуре господства и тирании

"Мы поздравляем мир и страны, которые используют солнечный календарь по соседству с нами, с наступающим Новрузом и весной природы. Надеюсь, что новый год принесет знамения братства и мира между народами и положит конец призывам к насилию, убийству, запугиванию и культуре господства и тирании", написал он в сообщении на арабском языке в своем Twitter.