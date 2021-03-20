Пятеро дзюдоистов из Ирана примут участие в чемпионате Азии

Чемпионат Азии по Дзюдо пройдет с 6 апреля в Кыргызстане. В соревнованиях примут участие спортсмены из 32 страны.
В чемпионате примут участие 5 дзюдоистов из Ирана в весовых категориях до 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.
Тегеран, 20 марта. ИРНА — Пятеро иранских дзюдоистов примут участие в чемпионате Азии в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по Дзюдо пройдет с 6 апреля в Кыргызстане. В соревнованиях примут участие спортсмены из 32 страны.
В чемпионате примут участие 5 дзюдоистов из Ирана в весовых категориях до 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.
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