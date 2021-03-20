20 мар. 2021 г., 09:34
Journalist ID: 2177
News Code: 84270744
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Пятеро дзюдоистов из Ирана примут участие в чемпионате Азии

Пятеро дзюдоистов из Ирана примут участие в чемпионате Азии

Тегеран, 20 марта. ИРНА — Пятеро иранских дзюдоистов примут участие в чемпионате Азии в Кыргызстане.

Чемпионат Азии по Дзюдо пройдет с 6 апреля в Кыргызстане. В соревнованиях примут участие спортсмены из 32 страны.

В чемпионате примут участие 5 дзюдоистов из Ирана в весовых категориях до 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.

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