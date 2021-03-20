Пятеро дзюдоистов из Ирана примут участие в чемпионате Азии

Тегеран, 19 марта. ИРНА — Правительство Исламской Республики Иран в письме в Международный Суд (МС) сообщило о продолжающихся нарушениях и отсутствии приверженности США приказу МС от 3 октября 2018 г. об ослаблении санкций в отношении Ирана и призвало МС показать правильную реакцию на этот вопрос.