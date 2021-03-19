Посол Ирана в Москве провел переговоры с министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Посол Исламской Республики Иран в Москве на встрече с Министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, указав на серьезную волю иранских властей для развития сотрудничества с ЕАЭС, выразил надежду на то, что очередной раунд переговоров между сторонами в рамках Соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом состоится в ближайшее время.

Посол Ирана, рассказав о реализованных в Исламской Республике Иран мерах с целью членства в указанном союзе в качестве наблюдателя, выразил надежду на скорейшее начало практических мер в этом направлении.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии на данной встрече указал на этапы членства стран в качестве наблюдателей в ЕАЭС, приветствовал членство нашей страны и заявил о готовности своей страны к любому взаимодействию в этом направлении.

Глазьев, отметив стратегию правительства России по дедолларизации в торговых отношениях с другими странами, подчеркнул, что мы вынуждены обратить свое внимание на использование других национальных валют благодаря коллективному сотрудничеству.