19 мар. 2021 г., 08:37
Journalist ID: 2388
News Code: 84270069
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Иран отреагировал на заявление министров иностранных дел ССАГПЗ

Иран отреагировал на заявление министров иностранных дел ССАГПЗ

Тегеран, 19 марта, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на итоговое заявление 104-го совещания министров иностранных дел Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ).

«В заключительном заявлении этой встречи, как и в предыдущих, отсутствует реалистичное понимание событий вокруг страны и продолжающегося упорства саудовского режима и политического давления на другие страны этого совета», - отметил он.

Что касается подхода Саудовской Аравии, Хатибзаде добавил: «Саудовский режим пропагандирует ненависть и насилие в регионе, беря в заложники совет и его заседания и навязывая свои деструктивные взгляды».

«Некоторые страны Совета должны нести ответственность за свои действия, сделав крупные военные закупки и согласившись разместить у себя иностранные базы, открыв дверь сионистскому режиму и предав дело палестинцев», - заключил он.

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