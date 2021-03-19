Иран отреагировал на заявление министров иностранных дел ССАГПЗ

«В заключительном заявлении этой встречи, как и в предыдущих, отсутствует реалистичное понимание событий вокруг страны и продолжающегося упорства саудовского режима и политического давления на другие страны этого совета», - отметил он.

Что касается подхода Саудовской Аравии, Хатибзаде добавил: «Саудовский режим пропагандирует ненависть и насилие в регионе, беря в заложники совет и его заседания и навязывая свои деструктивные взгляды».

«Некоторые страны Совета должны нести ответственность за свои действия, сделав крупные военные закупки и согласившись разместить у себя иностранные базы, открыв дверь сионистскому режиму и предав дело палестинцев», - заключил он.