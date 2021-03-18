Иранские исследователи произвели влагостойкие сварочные электроды

Одной из проблем при сварке стали, особенно высокопрочных сталей, является проблема холодного растрескивания водорода из-за присутствия этого элемента в окружающей среде, который проникает в сварной шов и вызывает его взрыв.

Для этого предприятиям с влажными условиями окружающей среды нужны эффективные электроды с такими же техническими характеристиками, но устойчивые к влаге и водопоглощению. Поэтому в этом предприятии используют нанотехнологии в продукте, чтобы создать благоприятные условия и создать гидрофобное полимерное покрытие на электроде.