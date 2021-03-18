18 мар. 2021 г., 23:06
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News Code: 84269976
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Иранские исследователи произвели влагостойкие сварочные электроды

Иранские исследователи произвели влагостойкие сварочные электроды

Тегеран, 18 марта, ИРНА - Исследователи иранского стартапа, использующего нанотехнологии, впервые в стране создали гидрофобный сварочный электрод, способный поглощать влагу менее 2 десятых процента.

Одной из проблем при сварке стали, особенно высокопрочных сталей, является проблема холодного растрескивания водорода из-за присутствия этого элемента в окружающей среде, который проникает в сварной шов и вызывает его взрыв.

Для этого предприятиям с влажными условиями окружающей среды нужны эффективные электроды с такими же техническими характеристиками, но устойчивые к влаге и водопоглощению. Поэтому в этом предприятии используют нанотехнологии в продукте, чтобы создать благоприятные условия и создать гидрофобное полимерное покрытие на электроде.

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