Минобороны: вооруженные силы очень эффективно уравновешивали силу

«В этом году, несмотря на все ограничения и риски, мы увидели значительный прогресс в оборонной промышленности», - отметил он.

«В прошлом году правительство США во главе с Трампом сделало все возможное, чтобы оказать максимальное давление на Иран, но в итоге ушел без результата», - сказал он.

«Мы благодарим Бога за то, что смогли достичь поставленных целей и приоритетов по всем направлениям обороны», - подчеркну Хатами.

По его словам, «Вооруженные силы Исламской Республики сыграли в этом важную роль и смогли очень эффективно действовать в условиях баланса сил».