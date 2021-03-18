18 мар. 2021 г., 18:30
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News Code: 84269844
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Минобороны: вооруженные силы очень эффективно уравновешивали силу

Минобороны: вооруженные силы очень эффективно уравновешивали силу

Тегеран, 18 марта, ИРНА - Министр обороны и поддержки вооруженных сил генерал Амир Хатами, заявил, что вооруженные силы смогли действовать очень эффективно при балансе сил.

«В этом году, несмотря на все ограничения и риски, мы увидели значительный прогресс в оборонной промышленности», - отметил он.

«В прошлом году правительство США во главе с Трампом сделало все возможное, чтобы оказать максимальное давление на Иран, но в итоге ушел без результата», - сказал он.

«Мы благодарим Бога за то, что смогли достичь поставленных целей и приоритетов по всем направлениям обороны», - подчеркну Хатами.

По его словам, «Вооруженные силы Исламской Республики сыграли в этом важную роль и смогли очень эффективно действовать в условиях баланса сил».

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