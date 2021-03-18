18 мар. 2021 г., 14:21
Journalist ID: 2388
News Code: 84269643
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Объем международной торговли Ирана составил 60 млрд долларов в 2020 году

Объем международной торговли Ирана составил 60 млрд долларов в 2020 году

Тегеран, 18 марта, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Алиреза Зам-Хосейни заявил, что в 2020 году объем международной торговли страны составил 60 млрд долларов, что в условиях экономической войны и вспышки коронавируса является признаком хорошей работы соответствующих ведомств, производственных подразделений и иранских предприятий.

По словам министра, «экспорт Ирана в 2020 году достиг около 34 млрд долларов, а импорт - около 37 миллиардов долларов, в основном включая основные товары и сырье».

Ссылаясь на объем международной торговли в размере 60 млрд, он добавил: «У нас хорошие условия в производстве. Процесс поставки и хранения стратегических и основных товаров, а также производственных ресурсов продолжается, и при хорошем сотрудничестве Центрального банка по поводу обеспечения валюты принимаются необходимые меры для поставки и импорта товаров, связанных с обязанностями Министерства торговли».

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