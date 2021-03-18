Объем международной торговли Ирана составил 60 млрд долларов в 2020 году

По словам министра, «экспорт Ирана в 2020 году достиг около 34 млрд долларов, а импорт - около 37 миллиардов долларов, в основном включая основные товары и сырье».

Ссылаясь на объем международной торговли в размере 60 млрд, он добавил: «У нас хорошие условия в производстве. Процесс поставки и хранения стратегических и основных товаров, а также производственных ресурсов продолжается, и при хорошем сотрудничестве Центрального банка по поводу обеспечения валюты принимаются необходимые меры для поставки и импорта товаров, связанных с обязанностями Министерства торговли».