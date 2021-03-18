18 мар. 2021 г., 11:40
Journalist ID: 2388
News Code: 84269443
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Нет никаких политических препятствий для развития отношений между Ираном и Азербайджаном: посол

Нет никаких политических препятствий для развития отношений между Ираном и Азербайджаном: посол

Тегеран, 18 марта, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Аббас Мусави заявил, что две страны желают расширять отношения, подчеркнув, что нет никаких политических препятствий для развития отношений.

«Объем торговли между Ираном и Азербайджанской Республикой не соответствует отношениям между двумя странами», - сказал Мусави на встрече с заместителем президента Торговой палаты Ирана.

«Освобождено 20% земель Азербайджана, и мы считаем, что к объему экономических отношений между Ираном и Азербайджаном следует прибавить не менее 20%. Тем более что воля двух стран - расширять отношения», - отметил он.

По его словам, «нет никаких политических препятствий для развития отношений, и мы надеемся увидеть развитие отношений при решимости частного сектора двух стран».

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