Нет никаких политических препятствий для развития отношений между Ираном и Азербайджаном: посол

«Объем торговли между Ираном и Азербайджанской Республикой не соответствует отношениям между двумя странами», - сказал Мусави на встрече с заместителем президента Торговой палаты Ирана.

«Освобождено 20% земель Азербайджана, и мы считаем, что к объему экономических отношений между Ираном и Азербайджаном следует прибавить не менее 20%. Тем более что воля двух стран - расширять отношения», - отметил он.

По его словам, «нет никаких политических препятствий для развития отношений, и мы надеемся увидеть развитие отношений при решимости частного сектора двух стран».