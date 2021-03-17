Ничего не произойдет, если США не предпримут эффективных действий по отмене санкций против Ирана

Тегеран, 16 марта, ИРНА - Представитель правительства Али Рабии заявил, что Иран не только не смог обезопасить, изолировать себя со стороны Соединенных Штатов, но также втянул их в моральную изоляцию и юридическое осуждение на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и Международного Суда ООН в Гааге.