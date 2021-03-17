17 мар. 2021 г., 19:34
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News Code: 84268942
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Ничего не произойдет, если США не предпримут эффективных действий по отмене санкций против Ирана

Ничего не произойдет, если США не предпримут эффективных действий по отмене санкций против Ирана

Тегеран, 17 марта. ИРНА — Ничего не произойдет, если Соединенные Штаты не предпримут эффективных действий по отмене односторонних санкций против Тегерана. Об этом заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Ничего не произойдет, если Соединенные Штаты не предпримут эффективных действий по отмене жестоких санкций. Нынешний тупик не носит тактического или внутреннего характера, он связан с мошеннической стратегией Запада", написал Шамхани в своем Twitter.

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