Персидский – это транснациональный язык

Профессор Меликян во вторник в вебинаре «Общий культурный взгляд Ирана и Армении» заявил, что иранские великие культурные деятели как Фердоуси, Хаям, Хафиз, Саади и Руми имеют международный авторитет.

Говоря о широком распространении персидского языка в Индии, Пакистане, Китае, Палестине и Египте, армянский иранист заявил, что даже османские императоры считали использование персидской поэзии и стихов в своих речах признаком королевской личности.

Он отметил, что сегодня персидский язык обучается в 15 школах и 7 вузах в Армении, включая Ереванский государственный университет.

«Начиная с V века нашей эры, когда была изобретена армянская письменность, очевидно внимание армянских текстов к персидской литературе, и это естественно; так как армяне считали Иран своим братом и были верны иранцам; как и при свержении парфян в Иране, армянский народ остался верен парфянам Армении», добавил он.

Армянский филолог Андраник Симони также в этом вебинаре отметил, что 1411 слово из среднеперсидского языка вошли в армянский, и есть много заимствованных персидских слов в армянский язык.

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