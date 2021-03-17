Навруз и Масленица: как иранцы и россияне празднуют приход весны?

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и турецких народов.

Праздник Навруз не относится к конкретной религии или конфессии, а акцентирует обновление, зарождение природы. Он как народный праздник, существует испокон веков, органично внедрился в культурную жизнь многих народов и регионов мира.

Отличительная черта Навруза – его светский характер в отличие от большинства торжеств в исламском и христианском мире.



С сентября 2009 г. Навруз числится в репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а с конца февраля 2010 г. 64–я сессией Генеральной Ассамблеи ООН было объявлено 21 марта, как «Международный день Навруза». Эта дата празднования – 21 марта, избрана неслучайно, потому что она приходится на весеннее равноденствие, когда продолжительность дня равняется с продолжительностью ночи, и весна решительно входит в свои права. Тем самым Навруз и мусульманский Новый год отличаются друг от друга, потому что основой мусульманского календаря является лунный годичный цикл.

Так как один год солнечного календаря содержит 365 (366) дней, а лунного – 354 (355) дней, в связи с чем, лунный год со всеми своими датами относительно солнечного передвигаются приблизительно на одиннадцать дней вперед.

У Навруза и Масленицы есть много общего

Возвращаясь к историческим корням данного праздника, можно найти в нем много схожего со славянским праздником Масленица. Масленица – это также древний славянский праздник, также пришедший из древней культуры и сохранившийся после принятия христианства. И по времени Масленица совпадает с празднованием «Навруз». По своей жанровой составной Масленица – это та же, как и Навруз, самый веселый и сытный народный праздник, который продолжается целую неделю.

Среди обычаев празднование Масленицы также включает в себя прыжки через костер, изгнание злых духов, праздничные представления, народные гуляния. Также, как и «Навруз» Масленица на протяжении многих веков сохраняла характер народного гулянья.



Ночью последней среды в году также проводится иранский праздник Чахаршанбе-Сури. Это древний иранский праздник огня в канун Навруза, который знаменует собой приход весны и возрождение природы. Слово Чахар Шанбе значит «среда» и Сури — «красный». Костры горят от заката солнца до раннего утра. Празднование обычно начинается вечером, когда люди разводят костры на улицах и прыгают через них.



Подобно «Навруз» существует праздник «Масленица» символизирует проводы зимних холодов и встречу весны. В «Масленицу», как и в преддверии «Навруз», сжигается деревянное чучело, тем самым объявляется всем о приходе тепла, придающего человеку новую жизненную энергию. Каждый из семи дней народных гуляний отмечается массовыми играми, катаниями на санках, разведением костров и прочими забавами, а также выпечкой традиционных для этого праздника блинов. Особое место в дни «Масленицы», как и в «Навруз», отводится посещению молодыми супругами родителей, старших по возрасту родственников, помощи неимущим, молитвам.

Также как и Навруз Масленица на протяжении многих веков сохраняла характер народного гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна.

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