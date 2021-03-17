Новый 1400 год станет годом победы иранского народа в экономической войне: Рухани

«Американцы неоднократно объявляли, что путь прежней администрации США был ошибочным, что политика максимального давления обречена на провал, и что они хотят вернуться к своим обязательствам по СВПД. Но слово не хватает, и мы ожидаем их практики», заявил он на последнем заседании кабинета министров в текущем году, отметив, что сегодня условия для нарушения санкций лучше, чем когда-либо.

Говоря о кризисе коронавируса в мире и его проблемах в Иране, Рухани отметил, что пандемия Covid-19 просто не нацелена на здоровье людей, а экономика, жизнь, школы и университеты также подверглись пандемией.

Иранский президент высоко оценил усилия иранских ученых для разработки несколько собственных вакцин от коронавируса, добавив: «Сделаны хорошие действия для покупки и разработки вакцины. Мы надеемся, что на следующий год иранская вакцина, включая «Пастур», «Рази», «Барекат» или «Фахра», будет доступна людям».

По его словам, на следующем году можно лучше лечить коронавирус, но всем надо соблюдать протоколы.

Рухани также упомянул о проведении президентских выборов в новом 1400 году, отметив, что выборы гарантируют революцию и страну.

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