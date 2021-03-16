16 мар. 2021 г., 20:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84266653
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Иран и Россия провели консультации по вопросам Ближнего Востока

Иран и Россия провели консультации по вопросам Ближнего Востока

Тегеран, 16 марта, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел РФ и специальный представитель президента России по Ближнему Восток Михаил Богданов, встретился с послом Исламской Республики Иран в Москве Каземом Джалали для обсуждения региональных вопросов.

По сообщению МИД РФ, 16 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Богданов принял Посла Исламской Республики Иран в Москве Казема Джалали.

В ходе беседы был продолжен заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на обстановку в Сирии, Йемене, Ливии и зоне Персидского залива с учётом итогов недавних визитов Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ряд государств Аравийского полуострова.

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