16 мар. 2021 г., 19:17
Journalist ID: 2388
News Code: 84266589
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В иранской Урмии пройдет Кубок мира по пауэрлифтингу

В иранской Урмии пройдет Кубок мира по пауэрлифтингу

Тегеран, 16 марта, ИРНА - Директор по связям с общественностью Главного управления спорта и молодежи Западного Азербайджана Саджад Хубдел сказал, что между Федерацией бодибилдинга и Главным управлением спорта и молодежи был подписан меморандум о сотрудничестве по проведению чемпионата мира по пауэрлифтингу среди клубов.

«Во время визита генерального директора по делам спорта и молодежи провинции Киомарса Пурирандуста в Тегеран, и на встрече с президентом Федерации бодибилдинга Абдолмехди Насирзаде между двумя сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в этом отношении», - отметил он.

По его словам, «согласно этому меморандуму, в августе следующего года чемпионат мира по пауэрлифтингу клубов примет город Урмия».

Директор по связям с общественностью Главного управления спорта и молодежи Западного Азербайджана сказал, что по объявлению Федерации бодибилдинга, Премьер-лига пауэрлифтинга клубов мира состоится весной 2021 года с участием восемь команд.

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