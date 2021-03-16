В иранской Урмии пройдет Кубок мира по пауэрлифтингу

«Во время визита генерального директора по делам спорта и молодежи провинции Киомарса Пурирандуста в Тегеран, и на встрече с президентом Федерации бодибилдинга Абдолмехди Насирзаде между двумя сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании в этом отношении», - отметил он.

По его словам, «согласно этому меморандуму, в августе следующего года чемпионат мира по пауэрлифтингу клубов примет город Урмия».

Директор по связям с общественностью Главного управления спорта и молодежи Западного Азербайджана сказал, что по объявлению Федерации бодибилдинга, Премьер-лига пауэрлифтинга клубов мира состоится весной 2021 года с участием восемь команд.