Али Рабии: Мы привели США к моральной изоляции и юридическому осуждению

«Перед лицом беспрецедентного давления со стороны бывшей админитсрации США с целью обеспечить безопасность и изоляцию Ирана, мы не только не смогли достичь этих целей, но, стоя и настаивая на дипломатии, а не создавая кризис, мы встретились с Соединенными Штатами в ООН в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. А в Международном суде в Гааге мы втянул их в моральную изоляцию и юридическое осуждение», - отметил он.

Мы уверены, что в ближайшие месяцы у правительства США не будет иного выбора, кроме как подчиниться глобальному мирному процессу и положить конец угнетению Ирана, и что откроется новая глава взаимодействия с миром, которая принесет больше экономическое удовлетворение и безопасность для нашего народа.