16 мар. 2021 г., 15:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84266352
0 Persons

Али Рабии: Мы привели США к моральной изоляции и юридическому осуждению

Али Рабии: Мы привели США к моральной изоляции и юридическому осуждению

Тегеран, 16 марта, ИРНА - Представитель правительства Али Рабии заявил, что Иран не только не смог обезопасить, изолировать себя со стороны Соединенных Штатов, но также втянул их в моральную изоляцию и юридическое осуждение на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и Международного Суда ООН в Гааге.

«Перед лицом беспрецедентного давления со стороны бывшей админитсрации США с целью обеспечить безопасность и изоляцию Ирана, мы не только не смогли достичь этих целей, но, стоя и настаивая на дипломатии, а не создавая кризис, мы встретились с Соединенными Штатами в ООН в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. А в Международном суде в Гааге мы втянул их в моральную изоляцию и юридическое осуждение», - отметил он.

Мы уверены, что в ближайшие месяцы у правительства США не будет иного выбора, кроме как подчиниться глобальному мирному процессу и положить конец угнетению Ирана, и что откроется новая глава взаимодействия с миром, которая принесет больше экономическое удовлетворение и безопасность для нашего народа.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 11 =