«Чахаршанбе-Сури» - древний иранский праздник встречи весны

Чахаршанбе-Сури - одна из самых страстных традиций празднования Новруза, уходящая своими корнями в древние ритуалы конца года.

Традиционно отмечается ночью последней среды в году, со времени исламской революции отмечается вечером во вторник. Слово Чахар Шанбе значит «среда» и Сури — «красный». Костры горят от заката солнца до раннего утра. Празднование обычно начинается вечером, когда люди разводят костры на улицах и прыгают через них.

По традиции люди собираются на улицах и переулках, чтобы прыгать через костры и петь песни: Сорхи-е то аз ман, зарди-е ман аз то («Твой огненно-красный цвет мой, и моя болезненно-жёлтая бледность твоя»). Это обряд очищения, и Сури само по себе означает покраснение, которое намекает на цвет огня. Это означает, что вы отдаёте огню вашу бледность, болезни и проблемы, и в свою очередь берёте у него покраснение, тепло и энергию.

По традиции в этот день готовят аджиль — смесь орехов и ягод. Люди переодеваются и ходят от двери к двери, стучась в двери. Обычно их одаривают аджилом, но могут и облить водой.

В этом году народ Ирана празднует Чахаршанбе-Сури и древний ритуал Новруз, в то время, как коронавируса «затмила» многие из этих ритуалов и традиций.

Хотя коронавирус создала много проблем для иранской нации, как и для других стран мира, все еще наблюдаем проведение различных церемоний в соответствии со стандартами здравоохранения и социальной дистанцией, чтобы приветствовать Новруз.