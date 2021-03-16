Вмешательства США привели к нестабильности и небезопасности на Ближнем Востоке: Зариф

"Деструктивные действия США в нашем регионе не ограничиваются лишь военным вмешательством, и экономическая война США против иранского народа имела последствия, в том числе проблемы в борьбе с пандемией Covid-19 в Иране", отметил Зариф на форуме "Тегеранский диалог".

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Исламская Республика готова вести переговоры со всеми соседними странами, и иностранцам не нужно строить планы на будущее региона.

"Мы можем строить новый регион и продолжать гуманитарное, общественное и экономическое развитие путем диалога и дипломатии", добавил он.

По его словам, народы региона нуждаются в диалоге для разрешения проблемы и мирной жизни. Он также вновь подчеркнул важность инициативы Ирана для региональных переговоров под названием "Ормузская мирная инициатива".

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