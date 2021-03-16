Зариф рассказал о виновниках резни в Халабдже и планах Запада

Согласно ИРНА, Мохаммад Джавад Зариф при этом написал: «16 марта годовщина химической резни в Халабдже. Некоторые не хотят вспоминать, что Запад вооружил Саддама смертоносным химическим оружием».

«Более 5000 мирных жителей погибли от газового (химического) отравления. Они по-прежнему хотят говорить о «региональных злоупотреблениях». Бесстыдно!», - отметил он.

Химическая бомбардировка курдского района Халабджа была одним из самых ужасных и бесчеловечных преступлений, совершенных баасистским режимом в Ираке 16 марта 1988 года в 14:00 ч. Этим преступлением против своего народа Саддам вызвал удивление и ненависть международного сообщества. Именно западные страны предоставили смертоносное оружие тогдашнему режиму Ирака, и их вторым стимулом к ​​преступлению было молчание западных лидеров, что считалось баасистами признаком удовлетворения.

28 июня 1987 года армия иракского режима совершила химическую бомбардировку против гражданского населения города Сардашт на северо-западе Ирана и превратила его в первый город-жертва химической атаки.

По официальным данным от общего населения 12 тыс. города Сардашт восемь тысяч двадцать пять человек были поражены химической атакой. В результате химатаки в Сардаште погибли 119 гражданских лиц, и тысячи получили различные ранения. Сегодня спустя 32 лет после химатаки тысячи жителей города всё ещё страдают от последствий применения Саддамом Хусейном химического оружия. В результате долгих усилий Ирана ООН лишь попыталась принять резолюцию против режима Саддама, на которую наложили вето США.