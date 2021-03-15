Постпред Ирана призвал США покинуть Сирию

"Этот кризис не может закончиться без обеспечения полного суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии", сказал Тахт-Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Сирийский народ не приемлет продолжающейся оккупации своей территории или нарушения его суверенного правления, и международное сообщество не должно мириться с этим, поскольку это противоречит основополагающим принципам международного права", уточнил дипломат.

Постоянный представитель Ирана при ООН призвал к "немедленному выводу всех иностранных сил, присутствующих в Сирии, без разрешения Дамаска, особенно сил США, оккупирующих части Сирии".