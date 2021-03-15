15 мар. 2021 г., 22:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84265348
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Постпред Ирана призвал США покинуть Сирию

Постпред Ирана призвал США покинуть Сирию

Тегеран, 15 марта. ИРНА — Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сказал, что единственным решением сирийского конфликта является мирный подход в соответствии с международным правом, и сказал, что американские войска, оккупирующие часть территории Сирии, должны покинуть страну.

"Этот кризис не может закончиться без обеспечения полного суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии",  сказал Тахт-Раванчи на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Сирийский народ не приемлет продолжающейся оккупации своей территории или нарушения его суверенного правления, и международное сообщество не должно мириться с этим, поскольку это противоречит основополагающим принципам международного права", уточнил дипломат.

Постоянный представитель Ирана при ООН призвал к "немедленному выводу всех иностранных сил, присутствующих в Сирии, без разрешения Дамаска, особенно сил США, оккупирующих части Сирии".

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