Зариф: санкции и коронавирус близки к завершению

"Глобализация означает неотделимость друг от друга, а Навруз учит человека быть с природой", сказал Зариф на церемонии, проведенной по случаю праздника Навруз.

Выступая на заседании по случаю «Навруз-1400 — новруз дружбы», Зариф сказал, что Навруз - это день, когда нужно очистить сердца от обиды и вражды.

Поблагодарив иностранных дипломатов за участие в церемонии, он сказал, что Новруз празднуется на Индийском субконтиненте, в Турции, Ираке, Сирии и во всем мире.

Благодаря усилиям, предпринятым учеными, коронавирус скоро исчезнет по воле Бога, но человек должен был извлечь урок в прошлом году, сказал он, добавив, что, если человечество не усвоило урок, они потратят прошедший год зря.

Он отметил, что урок состоит в том, что в мире есть только одна сверхдержава, и это Единственный Бог; Те, кто наполнял уши небес хвастовством своей военной, экономической и культурной мощью, встали на колени с вирусом, невидимым для глаз.

отметив, что люди должны признать, что их будущее неотделимо друг от друга, Зариф добавил, что они должны делиться счастьем и сочувствовать друг другу и осознавать, что отсталость и прогресс, бедность и богатство, незащищенность и война взаимоисключают.