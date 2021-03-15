Навруз - культурное событие многих народов региона

"То, что мы знаем как культуру Навруза, считается культурой и обычаями многих народов, распространенными от долины Синд до Западной Азии и Кавказа", заявил Хатибзаде, выступая на церемонии по случаю Навруза в Тегеране.

Далее он сказал, что это разнообразие и множественность достигли нас сегодня.

Он сказал, что Навруз является воплощением новизны малого и большого миров, добавив, что во время Навруза все становится новым.

Хотя эта новизна постоянна во взглядах философов, заявил он, добавив, что ничто в подобном случае не признает эту новизну.

Он сказал, что Навруз переплетается с преобразованием и новизной, отметив, что мы просим Бога изменить наши мысли в сторону сосуществования и дружбы.

Он отметил, что Навруз можно рассматривать как начало общего периода для всех.

"Желаю иранцам, всему региону и всем народам здоровья, счастья и дружбы", резюмировал он.