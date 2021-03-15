В Иране высоко оценили достижения национальной сборной по каратэ

«Сборная Ирана по каратэ стала одним из успешных видов спорта страны за последние годы, и стала чемпионом мира и Азии», заявил он, добавив, что иранская команда хорошо продолжала путь прежних успехов в Премьер-лиге Карате 1 в Турции.

Сборная Ирана по карате завершила свою работу в Стамбульской всемирной лиге карате с пятью красочными медалями, в том числе 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Сборная Ирана по каратэ завершила свою работу в Премьер-лиге Карате 1 в Турции с пятью красочными медалями, в том числе 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

14 марта в Стамбуле завершился турнир Премьер-лиги Карате 1 с участием 584 каратиста из 72 страны.

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