15 мар. 2021 г., 14:39
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В Иране высоко оценили достижения национальной сборной по каратэ

В Иране высоко оценили достижения национальной сборной по каратэ

Тегеран, 15 марта, ИРНА – Каратэ в Иране за последние годы превратилось в одну из держав мира данного вида спорта. Об этом заявил глава направления Окинавских кобудо Ирана Абдольреза Эрфани в понедельник, высоко оценив деятельность иранской сборной на турнире Премьер-лиги Карате 1 в Стамбуле.

«Сборная Ирана по каратэ стала одним из успешных видов спорта страны за последние годы, и стала чемпионом мира и Азии», заявил он, добавив, что иранская команда хорошо продолжала путь прежних успехов в Премьер-лиге Карате 1 в Турции.
Сборная Ирана по карате завершила свою работу в Стамбульской всемирной лиге карате с пятью красочными медалями, в том числе 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.
Сборная Ирана по каратэ завершила свою работу в Премьер-лиге Карате 1 в Турции с пятью красочными медалями, в том числе 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.
14 марта в Стамбуле завершился турнир Премьер-лиги Карате 1 с участием 584 каратиста из 72 страны.

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