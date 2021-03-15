В Иране будет запущена первая линия массового производства вакцины от COVID-19

Об этом заявил председатель организации "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама" Мохаммад Мохбер, выступая на церемонии запуска 2-й и 3-й фаз клинических испытаний иранской вакцины "Ков Иран Баракат".

"На первом этапе, серийное производство вакцины "Ков Иран Баракат" составляет 3 млн. доз в месяц", сказал Мохбер.

"В рамках второго этапа будет произведено от 12 до 15 млн доз вакцин в месяц", отметил чиновник, добавив, что вторая фаза массового производства иранской вакцины от COVID-19 начнется в середине мая.

Таким образом, добавил Мохбер, производственная мощность вакцины "Ков Иран Баракат" достигнет 15-20 млн доз в месяц.