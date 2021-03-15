15 мар. 2021 г., 12:55
Journalist ID: 2177
News Code: 84264693
0 Persons

Иран призвал МАГАТЭ оставаться беспристрастным

Иран призвал МАГАТЭ оставаться беспристрастным

Тегеран, 15 марта. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде призвал наблюдателей ООН в ядерной сфере соблюдать беспристрастность в комментариях по техническим вопросам иранской ядерной программы для обеспечения сотрудничества с Ираном, добавив, что Тегеран предоставил МАГАТЭ необходимый доступ в соответствии с гарантиями Соглашение.

"Мониторинг ядерной деятельности Ирана — это технический вопрос. Иран предоставил требуемый доступ в соответствии с Соглашением о гарантиях МАГАТЭ. Мы предоставили другой доступ в рамках Дополнительного протокола, который был приостановлен законодательством парламента. Мы также заключили трехмесячное соглашение, открывающее дипломатическое окно", - сказал Хатибзаде в понедельник на брифинге.

Он добавил, что сроки следующего заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пока неизвестны.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =