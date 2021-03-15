Иран призвал МАГАТЭ оставаться беспристрастным

"Мониторинг ядерной деятельности Ирана — это технический вопрос. Иран предоставил требуемый доступ в соответствии с Соглашением о гарантиях МАГАТЭ. Мы предоставили другой доступ в рамках Дополнительного протокола, который был приостановлен законодательством парламента. Мы также заключили трехмесячное соглашение, открывающее дипломатическое окно", - сказал Хатибзаде в понедельник на брифинге.

Он добавил, что сроки следующего заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пока неизвестны.