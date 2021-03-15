Рухани высоко оценил действия по обеспечению вакцины от коронавируса в Иране

Он в понедельник получил доклады соответствующих органов о действиях по обеспечению надежной вакцины из России, Китая и Индии, и поблагодарил усилия министерств здравоохранения, лечения и медицинского образования, иностранных дел послов Ирана в указанных странах и ЦБ за подготовление необходимых финансовых средств.

Рухани поручил министра здравоохранения четко сообщать о процессе вакцинации в стране.

Иранский президент назвал успешное действие страны по разработке собственной вакцины от коронавируса и обеспечению иностранной вакцины одним из заслуг иранского народа в трудные времена экономической войны.

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