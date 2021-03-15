Иран опроверг обвинения во вмешательстве в случае нападения на Ирак

«Постпред США при ООН попытался обвинять Иран в поддержке «так называемых военных неправительственных группировок» в Ираке, а мы резко отвергаем такие высказывания, как раньше», написал постпред ИРИ при ООН в письме генсеку организации Антониу гутерришу.

«Исламская Республика Иран прямо или косвенно не была причастна к никаким вооруженным нападениям со стороны какой-либо организации или лица против Соединенных Штатов в Ираке. Таким образом, мы отвергаем любые утверждения о прямой или косвенной причастности Ирана в нападении на американские силы в Ираке. Такое обвинение без любой юридической силы является полностью необоснованным и недействительным», отметил он.

Иранский дипломат добавил, что Исламская Республика Иран осуждает незаконное военное нападение американских сил на иракские войска на сирийско-иракской границе 25 февраля 2021 года.

«Такие опасные действия, которые полностью ошибочно оправдываются самопровозглашенным толкованием статьи 51 Устава ООН, являются нарушением суверенитета стран региона и явным символом грубого нарушения международного права и Устава ООН», отметил постпред ИРИ при ООН.

По его словам, необходимо прекратить такие акты, которые усугубляют напряженную ситуацию в регионе и на практике служит только интересам террористических группировок в этих странах.

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