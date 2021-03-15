МИД: нападение на иранский контейнеровоз является явным нарушением международного права

Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя инцидент с иранским судном.

"Полученные сообщения подтверждают диверсионную атаку в отношении корабля, что является явным нарушением международного и морского права", цитирует Хатибзаде пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Необходимость борьбы с пиратством является общественной задачей для стран мира, но Исламская Республика Иран неоднократно мобилизовала свои военные ресурсы для борьбы с этим явлением и прямо заявляла о своей воле к борьбе с пиратством у берегов Сомали и Персидского залива в ООН", сказал Хатибзаде.

"Ожидается, что другие страны по всему миру будут сотрудничать в борьбе с этим зловещим явлением, независимо от географического положения страны, несущей флаг", добавил он.

Иранский дипломат отметил, что в Иране подозревают Израиль в организации террористического нападения на иранское грузовое судно в Средиземном море.

Ранее представитель «Судоходных линий Исламской Республики Иран» (IRISL) сообщил, что иранское грузовое судно подверглось террористическому нападению в Средиземном море. По его данным, на судне сдетонировало взрывное устройство. После взрыва на корабле начался пожар, но экипажу удалось его быстро потушить. Никто не пострадал, но была повреждена обшивка корабля.