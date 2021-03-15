15 мар. 2021 г., 09:07
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News Code: 84264233
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Иранский фехтовальщик «блистал» на чемпионате мира

Иранский фехтовальщик «блистал» на чемпионате мира

Тегеран, 15 марта, ИРНА - Мохаммад Рахбари блестяще начал чемпионат мира в Венгрии.

Сборная Ирана по фехтованию на саблях отправилась в Венгрию для участия в Кубке мира по фехтованию, в котором Мохаммад Рахбари из Гиляна также является одним из участников и до сих пор является самым успешным иранским спортсменом.

В своем первом матче на чемпионате мира Мохаммад Рахбари встретился с немецким фехтовальщиком Ричардом Хуберсом, которого, наконец, победил со счетом 15: 12.

Во втором матче 16-го раунда Рахбари столкнулось с американским фехтовальщиком Эли Даршвицем и сумел победить этого соперника с результатом 15: 13.

 Соревнования Кубка мира по фехтованию на саблях продолжаются до 16 марта в Будапеште, Венгрия, и это последнее мероприятие, которое будет проведено с одобрения Всемирной федерации фехтования и завершит квоты на олимпийские игры Токио.

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