Сборная Ирана по карате отлично завершила свою работу в Мировой лиге Стамбула

По данным ИРНА, первый этап World Karate One League в 2021 году, начавшийся в пятницу с участием 584 каратистов из 72 стран в Стамбуле, Турция, завершился в воскресенье вечером.

Сборная Ирана по карате участвовала в этом мероприятии в 2 секциях ката и кумите среди мужчин и женщин.

Сборная Ирана при этом финишировала с двумя золотыми медалями Пуршиба и Гянджзаде, одной серебряной Розиты Алипура и двумя бронзовыми медалями Сары Бахманиара и Али Асгара Асиабари.

Сборная Ирана с этими медалями занял 3-е место на турнире.