15 мар. 2021 г., 03:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84264126
0 Persons

Сборная Ирана по карате отлично завершила свою работу в Мировой лиге Стамбула

Сборная Ирана по карате отлично завершила свою работу в Мировой лиге Стамбула

Тегеран, 15 марта, ИРНА - Сборная Ирана по карате завершила свою работу в Стамбульской всемирной лиге карате с пятью красочными медалями, в том числе 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

По данным ИРНА, первый этап World Karate One League в 2021 году, начавшийся в пятницу с участием 584 каратистов из 72 стран в Стамбуле, Турция, завершился в воскресенье вечером.

Сборная Ирана по карате участвовала в этом мероприятии в 2 секциях ката и кумите среди мужчин и женщин.

Сборная Ирана при этом финишировала с двумя золотыми медалями Пуршиба и Гянджзаде, одной серебряной Розиты Алипура и двумя бронзовыми медалями Сары Бахманиара и Али Асгара Асиабари.

Сборная Ирана с этими медалями занял 3-е место на турнире.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 12 =