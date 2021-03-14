14 мар. 2021 г., 19:53
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News Code: 84263963
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Чернокожие американцы - главные жертвы экономического давления коронавируса

Чернокожие американцы - главные жертвы экономического давления коронавируса

Тегеран, 14 марта, ИРНА - Новый опрос показывает, что жертвы коронавируса в Соединенных Штатах разные: в общей сложности 62 процента латиноамериканцев и 54 процента чернокожих американцев потеряли часть своего дохода во время эпидемии.

За год с начала эпидемии коронавируса миллионы американцев получили тяжелые травмы, потеряв близких и работу.

Более 530 000 человек погибли в Соединенных Штатах, но это число погибших не было одинаковым для всех американцев, и чернокожие люди особенно сильно пострадали от коронавируса и ее экономических последствий.

Чернокожие американцы, с другой стороны, были лишены доступа к вакцине от коронавируса больше, чем светокожие. Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, эпидемия коронавируса несоразмерно убила латиноамериканцев и американцев.

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