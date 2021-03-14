Чернокожие американцы - главные жертвы экономического давления коронавируса

За год с начала эпидемии коронавируса миллионы американцев получили тяжелые травмы, потеряв близких и работу.

Более 530 000 человек погибли в Соединенных Штатах, но это число погибших не было одинаковым для всех американцев, и чернокожие люди особенно сильно пострадали от коронавируса и ее экономических последствий.

Чернокожие американцы, с другой стороны, были лишены доступа к вакцине от коронавируса больше, чем светокожие. Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, эпидемия коронавируса несоразмерно убила латиноамериканцев и американцев.