Иранские каратисты завоевали бронзу на Премьер-лиге Карате 1 в Стамбуле

14 марта в Стамбуле завершат последние соревнования турнира Премьер-лиги Карате 1 с участием 584 каратиста из 72 страны.

Мужская и женская сборная Ирана по каратэ участвовала в этом турнире в двух видах соревновательных дисциплин: в ката и кумитэ.

Иранская каратистка Сара Бахманьяр в весовой категории до 50 кг завоевала бронзу, обыграв Катерину Криву из Украины со счетом 4:0. Она также одержала победу над каратистами из России и Турции. Бахманьяр в полуфинале уступила турецкой сопернице Сарабу Узчелику со счетом 5:2.

Иранец Али Асгар Асиабари в весовой категории до 75 кг также завоевал бронзовую медаль, обыграв соперника из Турции со счетом 3:0. Он преодолел каратистов из России, Грузии и США, а уступил чемпиону Европы из Италии Люджи Буса.

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