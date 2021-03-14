Представлены пять технологических нефтепродуктов в Иране

Тегеран, 13 марта, ИРНА - До сих пор 1 млн 260 тыс. вакцин были импортированы в Иран, и более 1 млн иранцев до конца текущего 1399 года (закончится 20 марта) будут делать прививку от коронавируса. об этом заявил официальный представитель национального штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси.