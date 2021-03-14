Представлены пять технологических нефтепродуктов в Иране

На этой церемонии, которая состоялась сегодня, в воскресенье, были представлены пять продуктов Технологического парка Pardis.
Эти продукты включают в себя Система управления для различных типов турбокомпрессоров, турбонасосов и турбогенераторов, лазерные кислородные газоанализаторы, и система управления турбиной наддува компрессора по технологии CCC.
Тегеран, 14 марта, ИРНА - Пять технологических продуктов нефтяной промышленности были представлены в присутствии вице-президента по науке и технологиям Сорены Саттари, в Технологическом парке Pardis.
На этой церемонии, которая состоялась сегодня, в воскресенье, были представлены пять продуктов Технологического парка Pardis.
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