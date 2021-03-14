14 мар. 2021 г., 12:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84263386
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Представлены пять технологических нефтепродуктов в Иране

Представлены пять технологических нефтепродуктов в Иране

Тегеран, 14 марта, ИРНА - Пять технологических продуктов нефтяной промышленности были представлены в присутствии вице-президента по науке и технологиям Сорены Саттари, в Технологическом парке Pardis.

На этой церемонии, которая состоялась сегодня, в воскресенье, были представлены пять продуктов Технологического парка Pardis.
Эти продукты включают в себя Система управления для различных типов турбокомпрессоров, турбонасосов и турбогенераторов, лазерные кислородные газоанализаторы, и система управления турбиной наддува компрессора по технологии CCC.

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