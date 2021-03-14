Иранские фотографы номинированы на world press photo Award 2021

10 марта объявлены номинанты 64-го ежегодного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Среди них два автора из Ирана.

Cписок номинантов опубликован на сайте World Press Photo. Его составило, отсмотрев более 74 тысяч снимков, присланных на конкурс в этом году, международное жюри, в которое вошли эксперты в области фотожурналистики со всего мира.



В номинации, «Спортивная история», на победу в конкурсе претендуют Фереште Эслахи, автор серии снимков бывшего подкурщика Саида Рамина под названием "Жажда полета". Семь лет назад он упал на соревнованиях по паркуру, повредив спинной мозг на шее. Его травма при падении была настолько серьезной, что он мог только моргать, и врачи сказали, что он не сможет даже сидеть в инвалидном кресле. Саид не мог позволить себе длительное лечение в больнице, но с помощью своей семьи он импровизировал реабилитационное оборудование у себя во дворе и, несмотря на прогнозы врачей, смог восстановить подвижность своих рук. Саид восстановил свои способности и теперь может управлять инвалидной коляской. Ему по-прежнему нравится делать то, чего другие люди боятся.



Фереште Эслахи – выпускник Тегеранского университета и работает фотожурналистикой в иранских информационных агентствах с 2014 года.

Единственная фотография Ньюши Таваколяна также номинирована в категории "Общие новости", и демонстрирует женщины, скорбящие в траурной церемонии генерала Касема Сулеймани в Тегеране 4 января 2020 года, всего через день после его убийства.



Таваколян – фотожурналистка-самоучка и фотограф-документалист, работающий с Magnum Photos.

Победители конкурса World Press Photo 2021 будут объявлены 15 апреля на онлайн-церемонии. 17 апреля в Амстердаме откроется выставка World Press Photo 2021, которая затем отправится в путешествие по более чем ста городам в разных странах.

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