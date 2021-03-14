В Иране попробовали 113% рост одобренных иностранных инвестиций в промышленность и горнодобывающую промышленность

Как сообщает ИРНА, в воскресенье, согласно статистике, опубликованной Министерством промышленности, рудников и торговли, этот объем инвестиций относится к 135 проектам, что в этом отношении по сравнению с прошлым годом показывает рост на 64%.

За первые 11 месяцев прошлого года было одобрено 82 проекта с 854 миллионами долларов иностранных инвестиций в промышленность, добычу полезных ископаемых и торговлю.

Германия с 481,9 млн долларов, Китай с 433 млн долларов, Канада с 267,6 млн долларов, Австрия с 116 млн долларов и Турция с 87,8 млн долларов входят в первую пятерку стран по объему иностранных инвестиций, соответственно.