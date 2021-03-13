Нападение на иранское судно является явным нарушением международного морского права

Диверсия, совершенная в отношении контейнеровоза иранской государственной судоходной компании «Шахрекорд» в Среднезимнем море, нарушает нормы международного права, цитирует Хатибзаде пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Хатибзаде подчеркнул, что осуществление необходимых шагов для выявления причин этой диверсии включено в повестку дня ряда ведомств.
Ранее представитель «Судоходных линий Исламской Республики Иран» (IRISL) сообщил, что иранское грузовое судно подверглось террористическому нападению в Средиземном море. По его данным, на судне сдетонировало взрывное устройство. После взрыва на корабле начался пожар, но экипажу удалось его быстро потушить. Никто не пострадал, но была повреждена обшивка корабля.
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