Нападение на иранское судно является явным нарушением международного морского права

Диверсия, совершенная в отношении контейнеровоза иранской государственной судоходной компании «Шахрекорд» в Среднезимнем море, нарушает нормы международного права, цитирует Хатибзаде пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Хатибзаде подчеркнул, что осуществление необходимых шагов для выявления причин этой диверсии включено в повестку дня ряда ведомств.

Ранее представитель «Судоходных линий Исламской Республики Иран» (IRISL) сообщил, что иранское грузовое судно подверглось террористическому нападению в Средиземном море. По его данным, на судне сдетонировало взрывное устройство. После взрыва на корабле начался пожар, но экипажу удалось его быстро потушить. Никто не пострадал, но была повреждена обшивка корабля.